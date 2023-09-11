وزير الدفاع الأمريكي يضع إكليل زهور بمقر البنتاجون في ذكرى 11 سبتمبر

وضع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، إكليلًا من الزهور في مقر وزارة الدفاع «البنتاجون»، تزامناً مع مراسم إحياء الذكرى 22 لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

وذكرت شبكة (CNBC) الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة تشهد اليوم مراسم إحياء ذكرى الهجمات، التي كان من بينها أيضاً زيارات قامت بها بعض أسر ضحايا الهجمات، وحضور بعض العسكريين للمراسم في موقع الهجمات بمدينة نيويورك.

إحياء ذكرى 11 سبتمبر بحضور بايدن

وتمتد هذه المراسم بدايةً من موقع الهجمات في نيويورك وبنسلفانيا ومقر «البنتاجون» فى ولاية فرجينيا، حتى تصل إلى ولاية ألاسكا وخارجها، ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتفالاً بهذه المناسبة في إحدى القواعد العسكرية.