بايدن: الصين تواجه مشكلة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يتطلع إلى احتواء الصين، لكنها بدأت في تغيير قواعد اللعبة، دون أن يحدد أي قواعد، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية.

الصين تواجه مشكلة اقتصادية صعبة

وأضاف بايدن في كلمته بالمؤتمر الصحفي بالعاصمة الفيتنامية «هانوي»، ونشرها موقع البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الصين تواجه مشكلة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي لمجموعة كاملة من الأسباب التي تتعلق بعدم نمو الاقتصاد العالمي، والسياسات التي اتبعتها الصين.

وتابع: «هدفنا ليس عزل الصين، بل نسعى فقط لضمان وجود علاقة جيدة ومستدامة مع بكين»، موضحا أنه بعد زيارته فيتنام للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بالهند، أنه قابل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج في أثناء تواجده بالقمة.

وأشار إلى أن اللقاء كان هادئا وبناء، إذ جرى مناقشة مسائل الاستقرار، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تصعيد أو صراع في الحوار.