خبير في قضايا الإرهاب الدولي: أمريكا خرجت رابحة من أحداث 11 سبتمبر

أكد ألبير فرحات الخبير في قضايا الإرهاب الدولي إنه بعد 22 عاما على أحداث 11 سبتمبر، خرجت الولايات المتحدة رابحة على الجانب المادي، حيث عوضت الـ20 مليارا تكلفة إعادة بناء ما خلفته هذه العمليات بـ1130 مليار دولار تم تحصيلها فيما بعد، بعد 17 سنة تحديدا من المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية.

الولايات المتحدة قامت بسن عدد من القوانين

وأضاف الخبير في قضايا الإرهاب الدولي خلال مداخلة هاتفية عبر «القاهرة الإخبارية» أن الولايات المتحدة قامت بسن عدد من القوانين من أجل تتبع وملاحقة المجموعات الإرهابية، وأنشأت فرعا جديدا خاصا بمصادرة وتجفيف منابع الأموال المستخدمة في تمويل عمليات إرهابية، وهذه كانت سابقة جديدة في محاربة الإرهاب، وتم تطبيق هذا الأمر، وأصبح فيما بعد يطبق على دول وليس فقط منظمات إرهابية.

أمريكا استطاعت وضع العديد من القوانين لمحاربة الإرهاب

وأشار إلى أن أمريكا استطاعت وضع العديد من القوانين لمحاربة الإرهاب، وحماية أراضيها ومصالحها في العالم، لكنها في المقابل فشلت في العديد من الدول ودمرتها سواء في أفغانستان أو العراق.