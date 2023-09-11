العاصفة دانيال تسبب أضراراً بالغة في ليبيا (مشاهد مروعة بالفيديو)
كتب:
عمرو حسني
07:37 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال في ليبيا
تشهد دولة ليبيا، المطلة ساحل البحر المتوسط، تداعيات كارثية نتيجة العاصفة «دانيال»، التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين في الدولة العربية، مع تضرر مدينة درنة شمال شرق ليبيا بالكامل.
وأعلن الهلال الأحمر في مدينة بنغازي الليبية، عن زيادة حالة الوفيات إلى أكثر 250 شخصاً، وفقدان عدة أشخاص، فيما ذكر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن أعداد الوفيات وصلت إلى 2000 شخص.
AFTER #Morocco now #Libya— KUMAR PANKAJ (@Headlineznow) September 11, 2023
Osama Hammad, Prime Minister of the Libyan Government: The death toll from the floods has exceeded 2,000. #ليبيا #المرصدWe belong to Allah and to Him we shall return #العاصفة_دانيال #إعصار_دانيال #طقس_العالم #StormDaniel #Libya pic.twitter.com/48dy8dcFqg
مشاهد قاسية للعاصفة دانيال
وترصد «الوطن» أبرز المشاهد الناتجة عن العاصفة دانيال خاصة بعد إعلان ليبيا حالة الحداد 3 أيام وتنكيس الإعلام، في ظل زيادة أعداد الوفيات والمصابين، واستمرار عمل القوات المسلحة في البلاد لإنقاذ الأشخاص.
# شاهد: #ليبيا تتعرض لكارثة طبيعية...فيضانات بسبب #إعصار_دانيال ، وصواعق رعدية، ورياح قوية.#إعصار_دانيال#العاصفة_دانيال#ليبيا— بورصة الاعضاء (@OBX1) September 11, 2023
#ليبيا_تستغيث#هلا_قطر
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وكشفت ليبيا عن انهيار سدود فيها بسبب شدة الإعصار الذي ضرب البلاد الفترة الأخيرة، وسط إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة.
قوافل الإغاثة تجد صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة من #إعصار_دانيال بسبب انهيار الطرق المؤدية #درنة #إعصار_دانيال#العاصفة_دانيال#ليبيا— فؤاد الشايجي (@BrenoOl12678721) September 11, 2023
#ليبيا_تستغيث#هلا_قطر
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في الوقت نفسه، تم إطلاق حملات تضامنية في ليبيا لمساعدة الأشخاص المتضررين من العاصفة دانيال.
للمساعدة يرجى التواصل مع هذه الأرقام— Ayman Alatar (@Ayman_Alatar) September 11, 2023
حسب ما وصلني #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/VgSzvNW2Jt