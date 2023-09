العاصفة دانيال تسبب أضراراً بالغة في ليبيا (مشاهد مروعة بالفيديو)

تشهد دولة ليبيا، المطلة ساحل البحر المتوسط، تداعيات كارثية نتيجة العاصفة «دانيال»، التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين في الدولة العربية، مع تضرر مدينة درنة شمال شرق ليبيا بالكامل.

وأعلن الهلال الأحمر في مدينة بنغازي الليبية، عن زيادة حالة الوفيات إلى أكثر 250 شخصاً، وفقدان عدة أشخاص، فيما ذكر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن أعداد الوفيات وصلت إلى 2000 شخص.

