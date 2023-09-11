العاصفة دانيال تسبب أضراراً بالغة في ليبيا (مشاهد مروعة بالفيديو)

تشهد دولة ليبيا، المطلة ساحل البحر المتوسط، تداعيات كارثية نتيجة العاصفة «دانيال»، التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين في الدولة العربية، مع تضرر مدينة درنة شمال شرق ليبيا بالكامل.

وأعلن الهلال الأحمر في مدينة بنغازي الليبية، عن زيادة حالة الوفيات إلى أكثر 250 شخصاً، وفقدان عدة أشخاص، فيما ذكر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن أعداد الوفيات وصلت إلى 2000 شخص.

مشاهد قاسية للعاصفة دانيال

وترصد «الوطن» أبرز المشاهد الناتجة عن العاصفة دانيال خاصة بعد إعلان ليبيا حالة الحداد 3 أيام وتنكيس الإعلام، في ظل زيادة أعداد الوفيات والمصابين، واستمرار عمل القوات المسلحة في البلاد لإنقاذ الأشخاص.

وكشفت ليبيا عن انهيار سدود فيها بسبب شدة الإعصار الذي ضرب البلاد الفترة الأخيرة، وسط إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة.

في الوقت نفسه، تم إطلاق حملات تضامنية في ليبيا لمساعدة الأشخاص المتضررين من العاصفة دانيال.