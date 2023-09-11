درنة مدينة منكوبة.. انهيار عدد من السدود نتيجة العاصفة «دانيال»

كشف المجلس البلدي بمدينة درنة شمال شرق ليبيا، قبل قليل، عن انهيار اثنين على الأقل من السدود التي أقامتها السلطات في المدينة، نتيجة الفيضانات الجارفة، التي خلفتها العاصفة «دانيال»، بحسب منشور على الصفحة الرسمية للمجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«درنة» منطقة منكوبة

فيما أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب درنة «مدينة منكوبة» إثر السيول التي اجتاحتها إثر العاصفة «دانيال» التي ضربت مدن المنطقة الشرقية، فيما نقلت تقارير إعلامية عن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قوله إن المفقودين بالآلاف، مشيراً إلى أن «أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها وغرقت في البحر»، ووصف الوضع في مدينة درنة بأنه «كارثي».

قتلى في درنة والجبل الأخضر

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، في وقت سابق، أن 150 شخصاً على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة «دانيال» في درنة، ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج.