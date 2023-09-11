الأمم المتحدة تكلف فريقاً لدعم ليبيا بمواجهة تداعيات العاصفة «دانيال»

أعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت جانيون، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي، بمواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي تسببت في غرق مناطق كاملة تضم آلاف السكان.

مناطق متضررة

وبحسب تليفزيون «الوسط» الليبي تشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان مئات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة «دانيال»، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

تضامن مع ليبيا

وكتبت «جانيون»، عبر حسابها على منصة «إكس»، تويتر سابقاً، اليوم الاثنين: «أُعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال، الذي ضرب المناطق الشرقية، وبصفتي المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفتُ فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي».