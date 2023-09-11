الرئاسة الروسية: لم نضع شروطاً مسبقة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه في الوقت الحالي لم يتم وضع الأساس لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأضاف أنه «حتى اليوم، لم تكن هناك، ولا توجد شروط مسبقة لاستئناف عملية التفاوض، منذ البداية، كان الرئيس فلاديمير بوتين، والمسؤولون في روسيا منفتحين على المفاوضات».

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة على هامش «المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023»، أنه في مارس 2022، كان البلدان على وشك التوقيع على وثيقة نهائية تمت الموافقة على صياغتها من قبل الجانبين، بعد مفاوضات متوترة.

التخلف في التوقيع عن وثيقة مارس 2022

وتابع: «ثم فجأة، كما لو أنهم تلقوا إشارة من مكان ما عبر المحيط، وقف المفاوضون الأوكرانيون وتركوا طاولة المفاوضات»، وأضاف: «اليوم، تظل هذه الوثيقة حبراً على ورق فقط، وليس لها أي فائدة أخرى»، معتبراً أن «سلطات كييف لم تظهر أبداً أي نية لاستئناف المفاوضات، بعد ذلك الوقت».

وشدد «بيسكوف» على أنه «على العكس من ذلك، يواصل بوتين التأكيد على استعدادنا لتحقيق مهامنا بالوسائل السلمية».

العملية العسكرية «خيار متطرف»

وقال: «كانت العملية العسكرية الخاصة خيارًا متطرفًا لتحقيق أهدافنا، كان علينا تحقيق أهدافنا، كان علينا ضمان أمننا، وحل المشكلات بضمانات أمنية لأنفسنا وللأجيال القادمة، وكان علينا أن نمنع قيام نظام قومي بالقرب من حدودنا».

وأضاف أنه «إذا ظهرت بعض الشروط المسبقة الأخرى، إلى جانب الحلول العسكرية فيما يتعلق بمشاكلنا، فستبدأ المفاوضات مرة أخرى».

رفض نظام كييف تسوية الوضع بطريقة سلمية

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، يمكن استئناف العملية الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا إذا قبلت السلطات الأوكرانية ما وصفها بـ«الحقائق التي ظهرت في مارس 2022، عندما رفض نظام كييف تسوية الوضع بطريقة سلمية».

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023 في مدينة «فلاديفوستوك»، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار «على طريق الشراكة والسلام والازدهار».