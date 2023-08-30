باحث سياسي: استهداف مطار بيسكوف الروسي يؤدى لعواقب وخيمة

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي، إن إغلاق مطار بيسكوف غرب روسيا أمام الرحلات المدنية، أمر غريب ومفاجىء، خصوصًا بعد استهداف المطار الواقع بعيدًا عن الحدود الأوكرانية بأكثر من 20 طائرة حسب الشواهد.

الاستهداف جاء من أراضي غير الأوكرانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» أن هناك شكوك بأن الاستهداف جاء من أراضي أخرى غير الأوكرانية، موضحا أن وزارة الدفاع الروسية لم توضح الأمر حتى الآن.

عواقب وخيمة

وأوضح أن هناك عددًا من التساؤلات من بينها من أين وصلت تلك المسيرات، وكيف وصلت ولماذا هذا العدد الكبير، كما أنه من الممكن أن يؤدى ذلك إلى عواقب وخيمة بما يسمي العملية العسكرية الخاصة على أساس التصعيد الروسي الفترة القادمة.

وأشار الى أن الولايات المتحدة الأمريكية نصحت أوكرانيا كثيرًا بعدم إستهداف العمق الروسي، موضحًا أن الاستهداف جرى داخل مطار مدني، وأسفر عن حريق 3 طائرات ويوجد بجواره مطار عسكري، قائلًا: «ممكن أن يكون هناك عواقب وخيمة من روسيا، ونحن الآن أمام مرحلة خطيرة، وهناك شكوك أنها خرجت من مناطق حدودية، وأتوقع أن يكون هناك رد مختلف من روسيا بسبب أن حشد الطائرات كبير جدًا تجاوز 20 طائرة».