7 نصائح لحماية الكمبيوتر من الاختراق.. احذر الوقوع في فخ «التصيد»

نشرت محافظة القاهرة، تقريرًا بشأن حماية الحاسب الآلي من الاختراق تحت عنوان «سبع ممارسات لحماية الحاسب الآلي»، وذلك للتمتع بقدر أكبر من الأمان على شبكة الإنترنت، وضمان عدم اختراق خصوصية المستخدم.

7 نصائح لحماية الحاسب الآلي من الاختراق

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، 7 نصائح لحماية الحاسب الآلي من الاختراق.

1. الحرص على حماية معلوماتك الشخصية لأنها قيمة.

2. معرفة مع من تتعامل.

3. استخدم برامج الحماية التي تحدث نفسها أوتوماتيكياً.

4. العمل على تحديث نظام التشغيل وبرنامج تصفح الإنترنت والإلمام بخصائص الحماية فيهما.

5. الحرص على أن تكون كلمات المرور الخاصة بك في مكان آمن، وأن تكون الكلمة من الصعب استنتاجها.

6. الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات المهمة.

7. معرفة الإجراء المتبع عند حدوث حالة طوارئ إلكترونية.

تحذير من رسائل النصب الإلكترونية

وحذر التقرير من مد أي شخص بالمعلومات الشخصية على الإنترنت، فهذا النوع من النصب يسمى التصيد، إذ يرسل المجرمون رسائل بالبريد الإلكتروني أو رسائل نصية تبدو وكأنها آتية من البنك الذي يتعامل الشخص معه أو من هيئة حكومية أو جهة تبيع على شبكة الإنترنت وخلافه، وتطلب منه أن يضغط عليها لزيارة موقع ما أو الاتصال برقم تليفون لتحديث معلومات الحساب الخاص به أو تدعي حصول المستخدم على جائزة، لكن الشركات الحقيقية لا تستخدم في الواقع البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لطلب المعلومات الشخصية.

وشدد على عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو نافذة منبثقة تطلب المعلومات الشخصية أو المالية، وعدم تالضغط على أي رابط تحتويه تلك الرسائل.

التسوق عبر الإنترنت

وفيما يتعلق بالتسوق على الإنترنت، حذر التقرير من تقديم أي معلومات شخصية أو مالية على موقع الشركة ما لم يتم التوثيق من وجود مؤشرات، تؤكد أن الموقع آمنًا.