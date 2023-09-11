وزير البترول يشيد بزيادة معدلات إنتاج شركة «جابكو» والتغلب على التحديات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار في تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع في عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، والاستمرار في زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والأصول.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «جابكو» لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023.

نتائج شركة «جابكو»

وخلال الجمعية أشاد الملا، بالنتائج التي حققتها شركة جابكو ونجاحها في زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التي واجهتها، من خلال التعاون والتكامل مع شركائها دراجون أويل الإماراتية وشركة إينى الإيطالية، لافتا إلى أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

نتائج الأعمال التي حققتها الشركة

واستعرض المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن معدلات إنتاج الشركة بلغت حوالي 56.2 ألف برميل زيت يوميا، نتيجة حفر خمسة آبار تنموية وذلك بمعدل إنتاج 6.5 ألف برميل زيت يوميا، بالإضافة الى إصلاح وإكمال 6 آبار، بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية الآبار، مما ساهم في إضافة احتياطات بترولية قدرها 27 مليون برميل زيت خام، وكذلك 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز، كما تم تنفيذ أعمال مسح سيزمي حديث، ومعالجة البيانات السيزمية، وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.

تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام

وأضاف أنه جارِ أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام، حيث من المتوقع بدء الإنتاج بمعدل إنتاج حوالي 3 آلاف برميل زيت خام يوميا يزداد تدريجيا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهي 12 ألف برميل زيت خام يوميا.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات خلال العام، بلغت حوالي 432 مليون دولار، موزعة على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية ومشروعات الإنتاج وتجديد البنية الأساسية.