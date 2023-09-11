«سينما 30» عرض مسرحي يسلط الضوء على تأثير الفن في تغيير الواقع

قدّم الطالب رامي نادر عرضا مسرحيا بعنوان «سينما 30»، اليوم الاثنين، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، ضمن عروض غير المتخصصين في مسابقة الجامعات بالدورة الرابعة لمهرجان المسرح العربي.

وقال رامي نادر، مخرج العرض المسرحي، إن المسرحية تحكي قصة مخرج أجنبي قرر الخروج عن المألوف وتصوير فيلمه الخاص في إحدى القرى الريفية المصرية، ولكن ما بدأ كمشروع سينمائي تقليدي سرعان ما تحوّل إلى تجربة تفاعلية وتأثيرية على المخرج نفسه، بعد التعرف على حياة سكان القرية ومشاكلهم، قرر المخرج تغيير قصة فيلمه ليعكس تلك المعاناة ويساهم في نقلها إلى الجمهور.

وأضاف «نادر»، في بيان مساء اليوم، أن المسرحية تجمع بين عناصر الكوميديا وتناقش قضية هامة تتعلق بحق الأفراد في فهم ما يجري حولهم في الوقت ذاته.

وفيما يتعلق بأهمية السينما، أكد «نادر» أنها تشكل جزءًا من تاريخ الشعب ومعاناتهم على مر العصور.

74 عرضا مسرحيا لمخرج «سينما 30»

وقدم المخرج الشاب هذا العمل بعد خبرة واسعة في مجال الإخراج، حيث أخرج ما يقرب من 74 عرضا من قبل، رغم أن تخصصه الأكاديمي كان في كلية التجارة، ومن بعدها قرر الدراسة في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وشارك في العديد من العروض المسرحية، بما في ذلك المسرح القومي للثقافة ومهرجانات جامعية متعددة.

«نادر»: طبيعة ماجد الكدواني تتناسب مع مهرجان المسرح العربي

وأعرب المخرج رامي نادر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة، والذي اختار لهذا العام اسم الفنان ماجد الكدواني كاسم تكريمي.

وعبر «نادر» عن تقديره لهذا الاختيار، مشيراً إلى أن الطبيعة الفنية لـ«الكدواني» كفنان تتناسب بشكل مثالي مع طبيعة المهرجان، حيث يمتاز المهرجان بمشاركة الطلاب المتخصصين وغير المتخصصين في الفنون المسرحية على حد سواء.

وأشار إلى أن ماجد الكدواني بدأ مسيرته الفنية في أتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة، ومن ثم تحولت هوايته إلى مساره المهني الحالي.

وكانت قد بدأت فعاليات الدورة الرابعة في 9 سبتمبر وتستمر حتى 18 سبتمبر، وتحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، وتم تكريم الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي خلال حفل الافتتاح، ومن المتوقع تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام.

ويشمل المهرجان تقديم جوائز مميزة تحمل أسماء فنانين مشهورين، مثل جائزة أفضل ممثلة التي تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وتقدر قيمتها بعشرة آلاف جنيه.