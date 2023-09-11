«حفل أخير» عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي

نظمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة، عرضا مسرحيا «حفل أخير»، من إخراج محمد خالد، أمس الأحد، ضمن العروض المسرحية للطلاب المتخصصين، داخل قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية.

ويدور العرض حول رجل تعرض لصدمة ترك زوجته لتتزوج صديقه وأخذ أبناءه منه للعيش معهما ليظل وحيدًا يعاني كمريض هلاوس بصرية يتوهم أن أبناءه يعيشوا معه.

عرض عن الوحدة

وقال مخرج العرض محمد خالد إن فكرة العرض تتلخص في أن الوحدة قد تقود الشخص لإنهاء حياته بسبب لحظة صادمة مرت على حياته لم يستوعبها فظل غارقا فيها، مضيفًا أن البعض ممكن أن يتخطى هذه اللحظة.

رابع تجربة إخراجية

وأضاف «خالد» في بيان، أن العرض يعتبر رابع تجربة إخراج له، متابعًا أنه يعتبر المعهد العالي للفنون المسرحية بيته الذي كون شخصيته الفنية، وأنه يشارك في معظم أنشطة المعهد.وتابع أن تجربة الإخراج للممثل تفيده أثناء التمثيل، إذ وقتها يستطيع أن يرى الشخصية من منظورين أحدهما كمخرج والأخرى كممثل، مشيرًا إلى أنه يطمح للتمثيل في السينما والدراما.

فعاليات مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية

وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان أول أمس السبت، بعرض مسرحي «سقوط موسيقي»، وتستمر حتى يوم الاثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد بمسرح سيد درويش.

وكان افتتاح مهرجان المسرح العربي، الجمعة في مكتبة الإسكندرية، حيث تم تكريم الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي، ويتم تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام.

وتحمل الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي اسم الفنان ماجد الكدواني، وتُخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.