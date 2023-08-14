جامعة عين شمس تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي للمرة الأولى

حصد منتخب التمثيل المسرحي بجامعة عين شمس على جائزة كبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية للمرة الأولى، ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته الـ19، وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي «البؤساء» المأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو، ومن إخراج محمود حسن حجاج.

وحصل العرض على الجوائز الآتية:

- جاىزة أفضل سينوغرافيا لـ أبو بكر الشريف.

- جائزة أفضل إخراج للمخرج محمود حسن حجاج.

- جائزة أفضل ممثل دور تاني للطالب محمد عبد الجليل.

- جائزة تشجعية في التمثيل للطالبة رموندا زخاري.

واختارت لجنة الاختيار بالمهرجان عرض جامعة عين شمس ليشارك في المهرجان ممثلا عن مصر، حيث تعتبر هذه المشاركة هي المشاركة الرابعة لجامعة عين شمس.

تكريم رئيس وفد جامعة عين شمس

وكرمت إدارة المهرجان حاتم ربيع رئيس وفد جامعة عين شمس ممثل مصر، والذي تقدم بأسمى آيات الشكرللدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وراعي الانشطة الطلابية على الدعم الكبير للبعثة، وعلى الدعم الذي تلقاه طلبة النشاط المسرحي لكي يصلوا إلى هذه المكانه الفنية التي من شأنها رفع اسم جامعة عين شمس عاليا بين مصاف الجامعات المصرية والعربية.