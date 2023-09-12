استشاري حساسية ومناعة يحذر فئات من الخروج اليوم بسبب العاصفة دانيال

قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك فئات يمكن أن تتأثر بالعاصفة الترابية «دانيال»، التي تصل حتى القاهرة، وهم مرضى حساسية الصدر والأنف والعين والأطفال وكبار السن.

احتياطات السلامة من الموجة الترابية

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يفضل عدم الخروج اليومين القادمين نتيجة الموجة الترابية واذا اضطررت سيكون عند الضرورة، ويفضل استخدام الكمامة، حيث تشكل حائط صد لمنع دخول الأتربة للجيوب الانفية، وسيقلل من الزكام والحساسية واستخدام بخاخات الأنف وحساسية الصدر والشعب الهوائية بالإضافة إلى أخذ مضادات الهيستامين.

وتابع بأنه يفضل ارتداء نظارة شمس، لافتًا إلى أنه يجب التوجه إلى المستشفى ومتخصص للسيطرة على الأزمة عند حدوثها رغم كل الاحتياطات.