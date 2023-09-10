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«الأرصاد» تحدد المناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة دانيال

كتب:

مريم جاد
03:43 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال

العاصفة دانيال

 أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأراضي الليبية ستشهد أمطارا غزيرة، وسيول، وتغير في سرعة الرياح وارتفاع بالأمواج نتيجة العاصفة دانيال التي ضربت اليونان وغادرت مخلفة وراءها أضرار كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة.

تأثر السواحل الليبية بالعاصفة دانيال

وأكدت هيئة الأرصاد أنه لا يزال هناك اختلاف بتوقع مسار العاصفة بدقة، مضيفة : ان النماذج تختلف فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ ولكن فى جميع الحالات ستتأثر السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية بالعاصفة .

مطروح والسلوم من المحافظات التي ستتأثر بالعاصفة دانيال

وتابعت الأرصاد أنه متوقع وصول بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية أقصى غرب الساحل الشمالي خاصًة مطروح والسلوم، يوم الاثنين القادم وستسبب سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على بعض المناطق ولكن بشدة أقل من اليونان.

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بقلم مريم جاد