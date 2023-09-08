أستاذ تفسير بالأزهر: إطعام الطعام يؤدي إلى المودة والرحمة في المجتمع

قال محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، إن كثيرين أصبحوا يقللون من شأن فضيلة إطعام الطعام، موضحًا أنها فضيلة حث عليها ربنا في كتابه، ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، بل أصبح كثير من الناس لا يجعلها خالصة لوجهه تعالى.

أهمية إطعام الطعام لوجه الله تعالى

وأضاف أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «أيات بينات»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «إن إطعام الطعام لا يقتصر على الفقير والمسكين والأسير، بل يمتد ليكون سلوكا اجتماعيا يشيع في المجتمع فتكثر المودة والمحبة والترابط بين أفراده، ولقد أكد رسول الله على هذا السلوك فور وصوله المدينة، حيث قال: «يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».

وتابع بأن الطعام الحلال في نفسه، الذي جاء بطريق حلال يؤهل صاحبه لأن يكون من الصالحين، وأن يكون ممن يستجاب دعاؤه.