دار الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها

يحرص المسلمون على إخراج الزكاة، باعتبارها إحدى أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم اكتمل لديه نصاب الزكاة، ويلجأ البعض إلى إخراج زكاة الأسهم، ولكن قد لا يعلن البعض ما حكم زكاة الأسهم، وهو ما توضحه دار الإفتاء.

حكم زكاة الأسهم

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم زكاة الأسهم ومَن المطالب بإخراجها، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قائلة إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ«رأس المال العامل»، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر «2.5%».

دار الإفتاء توضح من المطالب بإخراج زكاة الأسهم

وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وتجيب دار الإفتاء المصرية على الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المسلمين في الأمور الدينية، وكذلك الدنيوية، وذلك من خلال منشورات عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أو عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أو من خلال فيديوهات البث المباشر عبر صفحتها أو قناتها على «يوتيوب»، وذلك تيسيرا على المسلمين.