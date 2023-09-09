«الإفتاء السويدي»: مؤتمر «الشؤون الإسلامية» إضافة لوسائل الدعوة إلى خدمة دين الله

قال حسان موسى، نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي، إن مصر الكنانة والخير والأمن والسلام، ويأتي مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليتحدث عن فضائل بحاجة إلى أن نستعملها لخدمة الدين والوطن والإنسانية جمعاء، ويكون فضاء جامعا لا مفرقا، نافعا لا ضارا.

وسطية الطرح وخطاب معتدل

وأضاف «موسى» خلال لقاء مع قناة الناس: «كل ذلك من خلال وسطية في الطرح وخطاب معتدل مرتبط بالأصل ومتصل بالعصر، خادما للدين ومساعدا على العمران لا الخراب، ويأتي هذا المؤتمر ليقدم إضافة جديدة في وسائل الدعوة إلى خدمة دين الله والوطن والأوطان والإنسانية جمعاء».

مصر الكنانة وأرض الأمن والسلام

وواصل: «جئنا إلى مصر الأمن والسلام لنقول للعالمين إن ديننا رحمة مهداة ورسالة مستوحاة من وحي القرآن الكريم القائم على اقرأ والذي جسده النبي العدنان».

يأتي ذلك على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني» برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.