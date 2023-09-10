الإفتاء: الأم تستحق فرض الثلث إذا لم يوجَد الفرع الوارث.. (فيديو)

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أصحاب فرض الثلث وشروطه، قائلا: «الذي يستحق فرض الثلث هم الأم بشروط والإخوة لأم بشروط».

فرض الثلث للأم

وأضاف «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، وتقدمه الإعلامية زينب سعد الدين، «فرض الثلث فقط اثنين من الروثة وهما الأم وأولاد الأم، بعبارة سهلة وموجزة وبكلمة واحدة، نقول لهم إن أصحاب الثلث هم الأم وأولادها، وبهذه العبارة حفظنا أصحاب الثلث».

وأشار إلى أن الأم تستحق الثلث بـ«شرطي عدم» بمعنى عدم وجود الفرع الوارث، وعدم جمع من الإخوة، لافتا إلى أن الفرع الوارث سواء كان ذكراً أو أنثى أو مفرداً أو متعدداً أو قريباً أو بعيداً.

الأم تستحق الثلث بهذين الشرطين

ولفت المقصود بالشرط الأول إلى أنه إذا وجد ابن فالأم لا ترث الثلث، وإذا وجدت بنت فالأم لا ترث الثلث، وإذا وجد بنت ابن فالأم لا ترث الثلث، سواء كان هذا متعدداً أو مفرداً.

أوضح أن الشرط الثاني يقصد به أن يكون هناك أكثر من أخ وأخت في المسألة، فإذا وجدنا الأم ومعها جمع من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلط يمنع ذلك الأم من ميراث الثلث.