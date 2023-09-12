عاجل.. الأهلي يعلن عن الصفقة الجديدة على أنغام سيد درويش

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في صفقة انتقال حر.

وقدم النادي الأهلي أنتوني موديست في موقع مشابه لأحد القهاوي المصرية في زمن قديم، في ظل امتلاك المهاجم الفرنسي لشركة بن في بلاده.

وفي نهاية الفيديو الترويجي لتقديمه أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع موديست على أنغام الأسطورة المصرية سيد درويش في ليلة ذكرى رحيله منذ 100 عام.

واشتهر موديست في احتفالاته السابقة بتوزيع منجته من البن على المصورين والجماهير، وتبين أنها من منتجه الخاص.

ووصل الفرنسي أنتوني موديست، صفقة الأهلي الجديدة، إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة صباح اليوم قبل أن يتم الإعلان عن ضم اللاعب بشكل رسمي.