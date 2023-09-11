تفاصيل مثيرة في عقد موديست مع الأهلي.. «شرط يحسم استمراره»

ساعات قليلة ويسدل الستار على رحلة طويلة بدأت بالبحث عن مهاجم للأهلي، وانتهت بالحصول على أحد أبرز العناصر الهجومية في الدوري الألماني، خلال السنوات الماضية، وذلك مع اقتراب كتابة أنتوني موديست عهدًا جديدًا بقميص الأهلي.

تفاصيل عقد أنتونتي موديست مع الأهلي

صفقة استثنائية أبرمها الأهلي، ليس فقط على المستوى المهاري، لكن التفاصيل المالية في الصفقة تبدو استثنائية كذلك بشكل كبير، وذلك بعدما أشارت التقارير الفرنسية إلى أن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا قيمته 1.5 مليون دولار، أي ما يزيد عن 46 مليون جنيه في العام الواحد.

من المفترض أن يوقع أنتوني موديست، بمجرد وصوله إلى القاهرة، على عقود انضمامه إلى الأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد لعام آخر، وذلك يحدث وفقًا لبعض الشروط، أبرزها مشاركته في 75% من إجمالي مباريات الموسم الأول، بحسب ما ذكرت صحيفة «frenchfootballweekly» الفرنسية.

ثقة موديست في قدرته على حجز مكانة أساسية

موديست يثق في قدرته على الاستحواذ على التشكيل الأساسي لمارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات على جميع الأصعدة المحلية والقارية، إذ ينافس المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي إلى جانب دوري أفريقيا، كما تنتظره مشاركة في كأس العالم للأندية بنهاية العام الجاري، إلى جانب منافسته على لقب الدوري الـ44 في تاريخه، وكأس السوبر المصري وغيرها من البطولات.

أنتوني موديست ينتقل إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند، وعدم ارتباطه بأي أندية أخرى، الأمر الذي جعله متاحًا أمام المارد الأحمر، باعتباره غير مقيد بتوقيت الميركاتو الذي أغلق أبوابه مؤخرًا في جميع الدول.

هداف كولن موسم 2021 -2022، كان يرغب في الحصول على مبلغ لا يقل عن 3 مليون دولار في الموسم، لكن في ظل تمسك الأهلي بحسم الصفقة وتدخل أكثر من شخص من أجل إتمام المفاوضات، وافق اللاعب ووكيله على تخفيض المبلغ إلى 1.5 دولار، على أن يحصل على المبلغ الذي طالب به كاملًا، تفعيل بند تجديد العقد التلقائي، الذي لا يزال مرهونًا بعدد المشاركة وفقًا للأداء الذي سيقدمه مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.