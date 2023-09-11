عاجل.. موديست «صفقة الأهلي المنتظرة» يظهر في ملعب التتش «فيديو»

ظهر الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، والمرشح للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، وذلك في ملعب مختار التتش بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي في الجزيرة.

ويتواجد موديست في الأهلي من أجل توقيع عقود انضمامه رسميًا لصفوف الأهلي وحضور جلسة التصوير قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وانضمام اللاعب لتدريبات الفريق استعدادًا لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

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