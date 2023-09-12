زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 5 درجات.. تعرف على بؤرته

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية، على عمق 96 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني.

وأوضحت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة زلزال مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية، وقعت على مسافة 474 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من ميدان عاصمة مقاطعة سومطرة الشمالية، و48 كيلومترا غرب باندا آتشيه.

إندونيسيا تقع على جانبي «حزام النار»

وتقع إندونيسيا على جانبي «حزام النار» الواقع في المحيط الهادي، التي تشهد نشاطا زلزاليا كبيرا.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم الملوك الشمالي في إندونيسيا، وفقا لما أعلنه مركز «أبحاث العلوم الجيولوجية» الألماني.

وكانت وكالة «العلوم الجيولوجية» الإندونيسية، أشارت إلى أن قوة الزلزال، بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، على عمق 168 كيلومتراً، فيما لم ترد أي تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأضافت «العلوم الجيولوجية» الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومتراً شمال شرقي مدينة جايلولو بإقليم الملوك، مشيرة إلى أنه لا توجد تهديدات بحدوث أمواج مد عاتية المعروفة باسم «تسونامي».