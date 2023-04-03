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زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

كتب:

وكالات
07:03 م | الإثنين 03 أبريل 2023
زلزال يضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

زلزال يضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الاثنين. 

وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كلم وعلى بُعد 72 كلم جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.

من جهتها طمأنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء إلى أنّه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.

 

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بقلم وكالات