تفاصيل زلزال شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية.. وقع على عمق 80 كيلو متر

يبحث الكثيرون على محرك البحث «جوجل» عن تفاصيل الزلزال الذي تعرضت له جزيرة سومطرة الإندونيسية وتحديدا شمالا، الذي هز الجزيرة في وقت مبكر من اليوم الاثنين دون وقع أضرار.

وشهدت «جزيرة سومطرة» الإندونيسية، زلزال، فجر اليوم الاثنين، زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، هز شمال الجزيرة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتقع إندونيسيا على منطقة «حزام النار» بالمحيط الهادئ، التي تشهد زلازل وانفجارات بركانية.

الزلزال ضرب منطقة أتشيه سينجكيل شمال «جزيرة سومطرة»

وقالت وسائل إعلام إندونيسية، إن الزلزال ضرب منطقة «أتشيه سينجكيل» بمقاطعة أتشيه شمال جزيرة سومطرة في الساعة 05:30 بتوقيت غرب إندونيسيا.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع على عمق 80 كيلو متر، عند دائرة عرض 2.12 شمالا، وخط طول 97.98 شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الأرصاد الجوية الإندونيسية تناشد سكان المنطقة بتوخي الحذر

بدورها، ناشدت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ الإندونيسية، سكان المنطقة توخي الحذر من احتمال حدوث توابع جراء الزلزال الذي ضرب شمال «جزيرة سومطرة».

وفي 29 أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل «جزيرة سومطرة» الإندونيسية، وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ في ذلك الوقت، أن الهزة الأرضية وقعت قبالة «جزر مينتاواي» أمام الساحل الغربي لـ جزيرة سومطرة، دون صدور أي تحذير من حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم تسونامي.

وفي 26 ديسمبر 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر على الساحل الغربي لـ«إقليم أتشيه» شمال سومطرة، ما أسفر عن موجات مد عاتية «تسونامي» في 14 دولة ومقتل 226 ألف شخص أكثر من نصف القتلى في «أتشيه».