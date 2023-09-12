وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا على متن قطار مدرع

وصل القطار الخاص بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى روسيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرويسة، إلى عبور القطار المدرع الخاص بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج اون، جسر السكة الحديد فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريمورسكي ويتحرك شمالا.

موسكو: غير مهتمون بتحذيرات أمريكا بشأن لقاء زعيم كوريا الشمالية

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، عدم اهتمام موسكو بتحذيرات الولايات المتحدة بشأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وأضاف الكرملين، أن بوتين سيلتقي اليوم الثلاثاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية، قالت في وقت سابق، إن الزعيم، كيم جونج أون، غادر بيونج يانج بقطار خاص، أمس الأول الأحد، متجها إلى روسيا.

عدم وجود أي مؤتمرات صحفية مخطط لها

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد اجتماع بوتين وزعيم كوريا الشمالية في الشرق الأقصى الروسي، مشيرا إلى عدم وجود أي مؤتمرات صحفية مخطط لها، وفقا لما ذكرتته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح بيسكوف، للصحفيين، أنه ستجري محادثات بين الوفدين الروسي والكوري الشمالي، برئاسة بوتين وأون بالإضافة إلى اللقاء الشخصي بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية، ، بالإضافة إلى وجبة عشاء رسمية.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن موسكو مستعدة لإبلاغ كوريا الجنوبية بنتائج زيارة زعيم الشمال، كيم جونج أون، إلى روسيا الاتحادية إذا تلقت طلبا مماثلا من سول،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

موسكو: كوريا الجنوبية تظل شريكتنا التجاري

وأشار رودينكو، إلى أن مواصلة إجراء اتصالات مع كوريا الجنوبية، مضيفا للصحفيين على هامش منتدى «الاقتصاد الأوروبي 2023»، أن على الرغم من انضمام كوريا الجنوبية إلى العقوبات، إلا أنها تظل شريكة موسكو التجاري، ولدى الجانبين مصالح مشتركة.