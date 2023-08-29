زعيم كوريا الشمالية ينتقد رؤساء أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان: قادة عصابات

انتقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ووصفهم بأنهم قادة عصابات، أثناء زيارته لقيادة القوات البحرية الكورية الشمالية.

دعوة لتعزيز قوات بلاده البحرية

دعا زعيم كوريا الشمالية، لتعزيز قوات بلاده البحرية، وتزامنت زيارته مع يوم البحرية في كوريا الشمالية، بعد أيام من زيارته لوحدة بحرية، حيث تفقد خلالها اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية.

وندد بتعزيز التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية.

زعيم كوريا الشمالية: تحقيق النجاحات قضية ملحة

وقال إن تحقيق النجاحات في التطوير السريع للقوة البحرية، أصبح قضية ملحة للغاية، في ضوء المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء وطبيعة الأعمال العسكرية.

ودعا كيم البحرية إلى الحفاظ على الاستعداد للحرب، زاعما أن تعزيز التعاون الأمني بين واشنطن وطوكيو وسيئول جعل المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية أكثر المياه غير المستقرة مع خطر نشوب حرب نووية، وذلك حسبما نقلت وكالة «يونهاب» عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وقال كيم إن الوضع السائد يتطلب من القوات البحرية بذل كل جهودها لاستكمال الاستعداد الحربي للحفاظ على حالة التأهب القتالي المستمر والاستعداد لكسر إرادة العدو للحرب في حالة الطوارئ وتنفيذ الاستراتيجية العسكرية للقيادة العليا.