مباحثات محتملة بين زعيم كوريا الشمالية وبوتين حول مد روسيا بالأسلحة

توقع مسؤولون أمريكيون انعقاد قمة محتملة بين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولكن أحجم الكرملين اليوم الثلاثاء عن تأكيد هذه القمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز الأمريكية».

زعيم كوريا الشمالية وبوتين يلتقيان

وأجاب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بـ«لا يمكننا تأكيد ذلك»، عندما جرى توجيه سؤال عما إذا كان زعيم كوريا الشمالية، سيلتقي ببوتين قريبًا، مضيفًا ليس لدينا أي تصريحات حول هذه المسألة.

البيت الأبيض: زعيم كوريا الشمالية ينوي عقد محادثات مع بوتين

وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن زعيم كوريا الشمالية ينوي عقد محادثات مع بوتين في روسيا، في إطار المفاوضات المتعلقة بالأسلحة بين البلدين، بهدف توفير الأسلحة لموسكو.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن أن موسكو تجري محادثات سرية مع بيونج يانج، بهدف الحصول على كميات من الذخائر والإمدادات الضرورية لاستخدامها في الأزمة الأوكرانية.

المفوضات بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدم بسرعة

وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، أنها قد حذرت سابقًا بشكل علني، بأن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدم بسرعة وجدية.

وأضافت: «وفقًا للمعلومات التي لدينا، يتوقع كيم جونج أون أن تستمر هذه المحادثات، بما في ذلك حوارًا دبلوماسيًا على مستوى القادة في روسيا».

ومن المتوقع أن يقوم كيم، الذي نادراً ما يغادر بلاده، بزيارة فلاديفوستوك في سبتمبر، وهي مدينة تقع على الساحل الروسي المطل على المحيط الهادئ وتقع بالقرب من كوريا الشمالية، حيث سيجتمع مع بوتين.