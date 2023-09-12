في ذكرى ميلاده.. نصيحة تسببت في دخول رياض القصبجي عالم الفن

استطاع الاستحواذ على قلوب الجماهير، من خلال شخصية الشاويش «عطية»، في أفلام الراحل إسماعيل ياسين، وأبرزها شارع الحب، بحبوح أفندى، ابن حميدو، لتصبح أعمال ريضا القصبجي علامة مميزة في تاريخ السينما، وفي ذكرى ميلاده اليوم، نسلط الضوء على بداية نشأته الفنية.

وُلد الفنان الراحل رياض القصبجي عام 1903، بمدينة جرجا في محافظة سوهاج، ولم يتوقع ذات يوم أن يصبح ممثلًا، إذ بدأ حياته موظفًا في هيئة السكك الحديدية، وكان يعيش حياة بسيطة وهادئة، وذات مرة عرض عليه صديقه الالتحاق، بإحدى فرق التمثيل، وذلك بسبب ملامحه الحادة بعض الشيء، بحسب تقرير تلفزيوني عُرض على الفضائية المصرية، بعنوان «قوتنا الناعمة رياض القصبجي أيقونة الكوميديا».

بداية الفنان رياض القصبجي

استمع الفنان رياض القصبجي لنصيحة صديقه، ليلتحق بفرقة أحمد الشامى المسرحية، وكان أعضائها من الهواة، الذين لديهم موهبة في التمثيل، وبعد فترة التحق «القصبجي» بفرق أخرى، على الكسار وجورج أبيض وإسماعيل ياسين.

أشهر أدوار رياض القصبجي مع إسماعيل ياسين

اشتهر الفنان الراحل رياض القصبجي، بأدواره مع الفنان إسماعيل ياسين، إذ حققا الثنائي نجاحًا جماهيريًا، واستطاعا الاستحواذ على قلوب الكثيرين، بالعديد من الأفلام مثل شارع الحب، بحبوح أفندى، ابن حميدو، إسماعيل يس بوليس حربى، إسماعيل يس فى مستشفى المجانين، إسماعيل يس بوليس سرى، إسماعيل يس فى الطيران، العتبة الخضراء، لوكاندة المفاجآت، ، إسماعيل يس فى الأسطول، اسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات».

شخصية الشاويش عطية لا تزال خالدة

على الرغم من تقديم الفنان رياض القصبجي، العديد من الأدوار مع إسماعيل ياسين، إلا أن معظمها غلبت عليها شخصية الشاويش عطية، لأنها كانت محببة لدى الجمهور، واستطاع من خلالها أن يضع بصمة خاصة في تاريخ السينما.