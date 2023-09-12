«خطوبة» انتهت على صفحات الجرائد.. قصة حب لم تكتمل بين بليغ حمدي وسامية جمال

«أريد أن أسدل ستارا سميكا على هذه الفترة من حياتي».. هكذا كانت النهاية التي اختارتها النجمة لقصة حبها مع الموسيقار الشهير، تعود القصة - التي انتهت قبل أن تبدأ - إلى عام 1959 عندما نشرت مجلة الكواكب «مفاجأة الموسم»: خطبة الفنانة سامية جمال والملحن بليغ حمدي، والتي روت «سامية» كواليسها بنفسها على صفحات المجلة وراجعها وعلق عليها «بليغ».

قرار واضح صريح اتخذته سامية جمال أن تعيش لفنها فقط دون زواج، ولكنها لم تعلم أن القدر يخبئ لها خطة أخرى، اللقاء الأول بين سمية جمال وبليغ حمدي كما تذكره في مجلة الكواكب كان في ستديو مصر خلال عملها على فيلم كل دقة في قلبي، حيث كان بليغ في زيارة لمتابعة بعض أعماله الفنية وكان برفقة زوجة الفنان أحمد فؤاد التي قامت بتقديمهما لبعضهما البعض، ولكن لم يترك اللقاء أي آثر في نفس «سامية» حيث كان «بليغ» صامتا أغلب الوقت مكتفي بتعليقات أو جمل مقتضبة.

ولكن لم يكن اللقاء الأول هو الأخير، إذ تبعه مجموعة من السهرات واللقاءات التي جمعت الرباعي «سامية» و«بليغ» وأحمد فؤاد وزوجته في منزلها، وبدأ أثر بليغ يتضح داخل سامية لطيبته، وحبه الشديد للموسيقى على حد تعبيرها.

سامية جمال رفضت الزواج من بليغ حمدي في البداية

وعلى الجانب الآخر، لم يكن «بليغ» يفكر في الزواج حتى رن اقتراح زوجة صديقه في أذنه «إيه رأيك في سامية ؟»، هنا بدت كل أحاسيه منطقية بالنسبة له: «سامية هي الوحيدة التي تقنعني بضرورة الزواج»، ولكن الاقتراح لم يلاقي نفس القبول لدى الراقصة الشهيرة، وطلبت من صديقتها أن تبلغه برفضها، ولكن بطريقة بسيطة فهي لم ترغب في جرح مشاعره.

سهرة جديدة جمعت «سامية» و«بليغ» مع أصدقائهم المقربين، حاولت فيها «سامية» أن تشرح له ظروفها وسبب رفضها، ولكنها في الوقت نفسه شعرت برغبته في إسعادها «أحبك وأقصى أماني أن أتزوجك»، ومع دقات الساعة الرابعة صباحا كان القرار: «بليغ.. أنا موافقة.. أنا قبلت الزواج منك».

السعادة غلفت الأجواء بخطبة بليغ حمدي وسامية جمال التي كانت تستعد للزواج منه بعد انتهاء تصوير فيلمها الجديد على الفور، ولكن هذا اليوم لم يأت على الإطلاق، لم تمر فترة طويلة حتى نشرت مجلة الكواكب: «سامية جمال تذيع أسرار فسخ خطبتها».

«روحية جمال».. كلمة السر في انتهاء علاقة بليغ حمدي وسامية جمال

وكشفت الفنانة أن المشكلات لاحقتها بعد يوم واحد فقط من إعلان خطبتها، إذ ظهرت ممثلة تدعى «روحية جمال» تدعي أن هناك علاقة حب بينها وبين بليغ حمدي، وتسبب ذلك في خلاف كبير بينها وبين خطيبها الذي قررت أن تنفصل عنه دون إخباره ليعرف خبر فسخ الخطبة من صفحات الجرائد.

«قرأت الخبر في إحدى الصحف اليومية.. كان أولى بسامية أن تذكر لي هذا الخبر فبل أن ترفع السماعة وتعطيه للصحف».. قالها الملحن بليغ حمدي مؤكدا أن علاقته بروحية جمال ليست إلا صداقة بريئة، على حد تعبيره، متابعا: «عيب سامية أنها تأخذ الشائعات على أنها حقائق.. لكن لا يسعني إلا أن أتمنى لها التوفيق في حياتها».