في ذكراه الثلاثين.. تعرف على أبرز أغنيات بليغ حمدي مع أحمد عدوية

تحل اليوم الذكرى الثلاثون لرحيل واحد من أهم الموسيقيين في مصر والوطن العربي، إنه الموسيقار بليغ حمدي، الذي ملأ الدنيا بألحانه وإبداعاته الموسيقية.

مشوار أحمد عدوية مع بليغ حمدي

من أبرز الفنانين الذين تعامل معهم بليغ حمدي، خلال مشواره، كان الفنان الشعبي أحمد عدوية الذي قدم له 5 أغنيات، ونعرضها في التقرير التالي.

أغنية «القمر مسافر» التي كتبها ولحنها بليغ حمدي للفنان أحمد عدوية، وقام بليغ بـ«دندنتها» على العود بصوته «كل الناس في غربة ومين هيسأل عني، ما إحنا قريبين وهما قريبين لكن من سنين كلنا مسافرين».

«آلا أونا»

«آلا أونا ياعشاق آلا أونا وعدونا ياقلبي وبلفونا.. أتاريه ده مزاج فيه العداد على غيرنا رسي واحنا باعونا»، من كلمات أغنية «آلا أونا» التي كتبها بهجت قمر، ولحنها بليغ حمدي، وغناها أحمد عدوية، «قلقونا والله يسامحهم منونا بغرام ووصال.. وأتاريهم عشان رواياتهم درمغنا كل اللي اتقال.. فرحناهم عززناهم قدمناهم واتأخرنا، نغنغناهم كبرناهم واحنا صغرنا».

«ياختي اسملتين»

«ياختي اسملتين عليكِ رمشي عين هو سبب دوختي.. ياختي اسملتين وحبة يا أحلى من حلوين أروبا والله بنظرة عين ياشابة ما عرفت أنا فين» من كلمات أغنية «ياختي اسملتين»، التي كتبها حسن أبو عتمان، ولحنها بليغ حمدي، وغناها أحمد عدوية «ياختي اسملتين يافلة م الرمش اللي شاف ماصلى.. هما حسدونا ولا مش م الموعودين».

«بنج بنج»

«عجيب ياواد بنج.. عنيك اللي بتجرح هي الدوا والبنج.. قليل منك قليل وعنيك مشوار طويل، ده عنيك للسيما كاميرا وأنا للتمثيل بميل»، من كلمات أغنية «بنج بنج»، التي كتبها حسن أبو عتمان، ولحنها بليغ حمدي، وغناها أحمد عدوية «عيوني شريط وخام وإنت بتملاه غرام.. وقلبي شاشة بيضا يكحلها الغرام».