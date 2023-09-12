«الداخلية»: ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من 215 سنة سجن

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، مالك مجموعة صيدليات مقيم بمحافظة القاهرة، محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية في 144 حكم قضائي، وضبط عامل مقيم بمحافظة الأقصر، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد.

كما جرى ضبط حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة الشرقية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 23 قضية تبديد، وضبط مالك مكتب مقاولات، مقيم بمحافظة الأقصر، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 21 قضية تبديد، وضبط عامل مقيم بمحافظة الأقصر، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 18 قضية تبديد، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، واتخذت الإجراءات القانونية.