القبض على مقاول هارب من 96 حكما قضائيا في العياط

ألقت مباحث العياط، القبض على مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 96 حكما قضائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 96 حكما قضائيا

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث بالجيزة، إخطارا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، يفيد بالقبض على مقاول «50 عاما»، مقيم بفيصل، مطلوب التنفيذ عليه في 96 حكما قضائيا، بدائرة قسم الهرم والعياط.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.