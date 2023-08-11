رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على مقاول هارب من 96 حكما قضائيا في العياط

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:06 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
ضبط متهم _ صورة تعبيرية

ضبط متهم _ صورة تعبيرية

ألقت مباحث العياط، القبض على مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 96 حكما قضائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 96 حكما قضائيا

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث بالجيزة، إخطارا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، يفيد بالقبض على مقاول «50 عاما»، مقيم بفيصل، مطلوب التنفيذ عليه في 96 حكما قضائيا، بدائرة قسم الهرم والعياط.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

اشتعال سيارة وإصابة قائدها بحروق في العياط

«الجيزة»: العياط تتصدر قائمة محاضر ذبح الأضاحي في الشوارع

تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط.. قانوني يوضح العقوبة

القبض على 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط
بقلم جيهان عبد العزيز