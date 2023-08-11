ضبط عنصر شديد الخطورة هارب من حكم مؤبد في قضية قتل عمد في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لضبط حائزي الأسلحة النارية دون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام .

ضبط المتهم

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة محكوم عليه بالمؤبد فى جنايتي قتل عمد، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو حال استقلاله سيارة قيادة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز وبحوزتهما بندقية آلية، 10 خزائن آلية وعدد من الطلقات لذات العيار.