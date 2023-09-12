«عمري ما أذيت حد».. رسالة مؤثرة من «رقة» لاعب فاركو في آخر ظهور قبل وفاته

«عمري ما أذيت حد»، آخر رسائل البدراوي ناجح لاعب نادي فاركو، الذي توفي منذ ساعات، إذ استيقظ الوسط الرياضي، أمس الاثنين، على خبر صادم، برحيل اللاعب الشاب الشهير بـ«رقة العالمي» بعد صراع لم يدم طويلا مع مرض سرطان الدم، الذي اكتشفه خلال عيد الأضحى الماضي.

تفاصيل وفاة رقة لاعب فاركو

أقل من شهرين، حارب خلالهما «رقة» المرض اللعين، قبل أن يرحل في صمت، بعد أن كشف المقربون منه أن حالته، كانت قد بدأت في التحسن، وهو ما تأكد خلال ظهوره الأخير في مقطع مصور عبر حسابه على «فيسبوك».

آخر رسالة من رقه لاعب فاركو قبل رحيله

«عمري ما أذيت حد، وكانت أسهل فترة في حياتي»، بكلمات مؤثرة، ظهر «رقة»، بعد خروجه من المستشفى بعد 34 يوما قضاها بين جدرانه، ليطمئن أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية.

وكشف «رقه» أن المرة الأولى التي يدخل فيها مستشفى، كانت حين اكتشف المرض اللعين في العيد الماضي، موضحا: «مكنتش فاهم حاجة، لما اتنقلت من قسم الباطنة لأمراض الدم، حسيت أن فيه حاجة».

«كله كان عارف ومخبي عليا»، هكذا روى لاعب فاركو الراحل مراحل اكتشاف إصابته بالمرض الخبيث، مشيرا إلى أن جميع من حوله كان يعلم حقيقة الأمر، حتى أخطره أحد الأطباء الذي تربطه به صداقة منذ الصغر.

وأوضح اللاعب الذي رحل عن عمر يناهز 22 عاما: «زعلت لمدة 5 دقايق، بعدها حسيت برضا غريب، وحسيت أن ربنا بيحبني أوي، ربنا قواني وكنت متقبل لأي حاجة».

واختتم اللاعب الذي تم تصعيده من فريق الناشئين للفريق الأول الموسم الماضي: «أنا بطمكنوا عليا، أنا بقيت أحسن، وإن شاء الله أرجع للملعب في أقرب وقت».

حالة من الحزن عاشها الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، إذ حرص نجوم الساحرة المستديرة، على نعي اللاعب الراحل، على رأسهم عمرو السولية لاعب الأهلي، وعمرو جمال لاعب فاركو، فضلا عن نادي إنبي ونادي فاركو.