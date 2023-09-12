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ناهد رشدي تستعيد ذكريات «فرح سنية» في برنامج «It's Showtime»

كتب:

أحمد حسين صوان
12:29 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
ناهد رشدي

ناهد رشدي

تحل الفنانة ناهد رشدي ضيفة على برنامج «It's showtime» على قناة «CBC»، في حلقة خاصة من البرنامج، إذ تفتح قلبها وتتحدث عن ذكريات مشوارها الفني وأبرز المحطات المهنية في مسيرتها، وتحديدًا بالوقوف عند مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» الذي يعد مت كلاسيكيات الدراما المصرية.

وشاركت ناهد رشدي، في بطولة المسلسل مع النجم الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض، وتمّ عرضه عام 1996 واستمر نجاحه حتى يومنا، إذ جسدت رشدي دور «سنية» الابنة الأكبر للحاج عبدالغفور البرعي، وتحكي الفنانة الكبيرة كواليس العمل وبالأخص مشهد الفرح الشهير.

يمر الحوار على أبرز أعمال ناهد رشدي في الدراما مثل «أرابيسك» و«هوانم جاردن سيتي»، كما يتناول أدوارها الأحدث مثل شخصيتها في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» الذي ظهرت فيه بدور أم الشهيد أحمد المنسي.

الحلقة من تقديم المذيعة دينا حويدق وتبث في الساعة 11.30 من مساء اليوم الثلاثاء.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.