ناهد رشدي: أعشق أداء دور الأم.. وفضّلت أولادي على عملي في الفن

أعربت الفنانة ناهد رشدي، عن سعادتها باحتفاء برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة DMC، بعيد ميلادها، كما كشفت عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية مؤخرا، قائلة إنّه بسبب ظروف وباء كورونا من جانب، وتفضيلها رعاية أولادها من جانب آخر: «ولادي كل ما بيكبروا شوية كنت بستنى جنبهم، ومرحلة المراهقة كان لازم أبقى معاهم، دلوقتي اتجوزوا وابتديت أبقى جدة».

وأضافت ناهد رشدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنّ آخر مسلسل شاركت فيه كان «الاختيار 1»، وسافرت بعد ذلك، لكنها تعود قريبا بمسلسل جديد، حيث تؤدي دور أم حنونة وطيبة، متابعة: «أفضل أداء دور الأم، فهي عامود المنزل وأساسه».

ناهد رشدي: الأم عامود المنزل

وعلقت الفنانة على تريند «الست مش ملزمة»، قائلة: «ده كلام فاضي وكل الأديان بتقول كدا، الأم هي الأم والطبيعة بتقول الأم ملزمة بكل حاجة، يعني إيه طفل ميرضعش ومعملش أكل وأخدمهم»، متابعة: «لما كنت بشتغل كنت بقوم الساعة 6 الصبح أعمل لولادي كل حاجة، واعتمدت على أمي وحماتي في فترة، لكن بعد كده كنت بعمل كل حاجة بنفسي، واعتذرت عن شغل حلو أوي كتير عشان ولادي، وابني رفض عمل فني حلو عشان كان عاوزني جنبه».

إحنا عاوزين الأسرة المصرية الجميلة والأم اللي بتستحمل

وأضافت رشدي: «الست ست سواء كانت فنانة أو دكتورة أو مهندسة، واللي بيحصل دلوقتي سببه التريند، إحنا عاوزين الأسرة المصرية الجميلة والأم اللي بتستحمل، أنا بقالي 40 سنة متجوزة، وده مش معناه إنه مكانش في مشاكل، بس في أم بتحتوي المشاكل عشان ولادها».

وتحدّثت رشدي، عن دور سنية في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، قائلة إنّ الجمهور حتى الآن ما زال يناديها بـ«سنية»: «كنت بفكر أرفض الدور، مكنتش عاوزة أعمل دور طالبة بتسقط كتير في المدرسة، ومفكرتش أعمل دور الأم بدل الفنانة عبلة كامل، والدور ده كانت مرشحة له في الأول الفنانة الراحلة معالي زايد».