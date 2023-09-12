ماذا يعني إعلان مصر الحداد 3 أيام على ضحايا الأزمة الإنسانية في المغرب؟

أعلنت رئاسة الجمهورية حدادا لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، بعد الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء في المغرب بسبب الزلزال، والأشقاء في ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

تقاليد متبعة في الحداد الرسمي

وترصد «الوطن» التقاليد المتبعة في حالات الحداد الرسمي، حيث يمنع تنظيم أي مناسبات رسمية، ويتم وضع شارة سوداء على التلفزيون الرسمي للدولة طوال فترة الحداد، فضلا عن تنكيس أعلام الدولة، وتكون فترة الحداد 3 أيام عادة، وينشر قرار الحداد في الجريدة الرسمية في الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدّم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

التضامن مع الأشقاء في المغرب وليبيا

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها عبر المتحدث الرسمي الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني بجميع أشكاله، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وتابع أنّ الرئيس وجّه أيضا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.