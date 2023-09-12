مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا

نكس مجلس النواب أعلامه، حدادا على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، وذلك عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في مصر، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حتى غروب الخميس الموافق 14 سبتمبر.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن متعددة من المملكة.

كما تقدم أيضا بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعيا المولى عز وجل أن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.