«راديو 9090» يُطلق برنامج «كورة في الـ90» مع إبراهيم عبدالجواد خلال أيام

أعلنت إذاعة «راديو 9090» إطلاق أحدث برامجها بعنوان «كورة في الـ90»، تقديم الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، بداية من الإثنين المقبل.

ويسلّط إبراهيم عبد الجواد، الضوء على أبرز محطات كرة القدم على الساحتين المحلية والعالمية، بطابع تحليلي تفاعلي مع الجمهور، ويستضيف في برنامجه خبراء ولاعبين ومحللين ونقاد، ويتيح للجمهور وعشاق كرة القدم المشاركة والحوار وإبداء الرأي في المناقشات التي يطرحها البرنامج.

برنامج «كورة في الـ90» يبدأ بثه الإثنين المقبل 18 سبتمبر، في تمام الساعة 2 ظهرا، ويذاع من الإثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.