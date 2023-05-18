3 تصريحات لـ ماجد المصري عن تكريمه في الراديو 9090

كشف الفنان ماجد المصري عن كواليس مسلسله ضرب نار خلال استضافته في برنامج «الراديو بيضحك»، على «الراديو 9090»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى

تصريحات ماجد المصري

أطلق ماجد المصري عددًا من التصريحات المهمة كان أبرزها:

- لم أتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ضرب نار مع شخصية زيدان التي قدمتها مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

- تعرضت لصعوبات بالغة ومخاطر أثناء مشاركتي كضيف شرف في مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف وبطولة أحمد فهمي وريم مصطفى وحنان مطاوع وأحمد السعدني.

- أشكر الراديو 9090 على تكريمي الذي اعتز به كثيرا لأنه جاء من وسيلة إعلامية تحترم الفن والفنانين.

الراديو 9090 يكرم ماجد المصري عن مجمل أعماله

يذكر أن مسلسل «ضرب نار» الذي شارك فيه ماجد المصري كان من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ماجد المصرى، هدى الإتربي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، وعرض حصريا على شاشة ON بالإضافة إلى منصة WATCH IT.