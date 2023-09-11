«الراديو 9090» يطلق برنامج «رسالة وطن» للكاتب الصحفي أحمد الخطيب

يستعد الراديو 9090، لإطلاق أحدث برامجه الإذاعية بعنوان «رسالة وطن»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل خميس من كل أسبوع، لمدة ساعتين من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرًا.

تفاصيل برنامج رسالة وطن

برنامج «رسالة وطن» الذي سيقدم عبر راديو 9090 سياسي اقتصادي اجتماعي، يرسم بالأرقام والمعلومات صورة واضحة لكل ما حدث في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية من مشروعات عملاقة في كل مكان وفي كل المجالات.

ويشرح البرنامج خريطة المشروعات والمبادرات وأثرها المباشر على حياة المصريين، مع تصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة الخاصة بمفهوم التنمية، وشرح موسع ومباشر للمستمتع «كنا فين وبقينا فين».