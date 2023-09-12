قصة أغنية لحنها بليغ حمدي بأمر ملكي.. محمد العزبي يكشف تفاصيلها (فيديو)

أغنية «عيون بهية» واحدة من أشهر الروائع التي غناها الفنان محمد العزبي خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، وحققت نجاحًا ضخمًا في الوطن العربي كله، حيث تعاون فيها مع الموسيقار بليغ حمدي، الذي تحل ذكرى وفاته الثلاثين اليوم.

وراء هذه الأغنية قصة مثيرة، رواها الفنان محمد العزبي في حوارٍ تليفزيوني له، حيث جاءت عن طريق الصدفة البحتة بحضور الفنان عبد الحليم حافظ، وملك دولة المغرب آنذاك.

محمد اعزبي يروي كواليس أغنية «بهية»

الفنان محمد العزبي كشف كواليس أغنية «عيون بهية» في حديثٍ تليفزيوني له، موضحًا أنها جاءت بعد فترة قصيرة من تقديم استقالته من «فرقة رضا» الشهيرة خلال السبعينيات من القرن الماضي، «بعد ما سِبت الفرقة بفترة قصيرة جدًا، فوجئت باتصال من سفير دولة المغرب بالقاهرة، يُخبرني بالمُشاركة في فعاليات حفل جلوس ملك المغرب على العرش»، متابعًا: «السفير سألني عن طلباتي، وسرعان ما رددت عليه، قائلًا: ليس لي أي طلبات، فأنا سأغني أمام جلالة الملك، لكن لدي تساؤل وحيد، من هي الفرقة الموسيقية التي سأعمل معها في هذا الحفل؟».

وأجاب السفير على محمد العزبي، بأنّ الفرقة موجودة في قصر الملك، مكوّنة من 40 عازفًا، «السفير طلب منّي أخذ معايا النوت الموسيقية كفاية»، لافتًا إلى لقائه عددًا من الفنانين فور وصوله المغرب، منهم وديع الصافي، وعبد الحليم حافظ، بجانب الموسيقار بليغ حمدي وآخرين، «عملنا حفلة الأول في التليفزيون، وبعدها حفلة في القصر».

العزبي: ملك المغرب طلب من بليغ حمدي تلحين أغنية لي

وأضاف «بعد ما خلصت الحفل، لقيت الملك بيقول لبليغ حمدي، مش هتلحن للعزبي ليه؟، خصوصًا إنّ اختيار العزبي جه اختياره بناءً على استفتاء شعبي كبير، ليتدخل عبد الحليم حافظ في النقاش، موجهًا حديثه للملك، بقوله: خلاص الحفلة الجاية هيكون معايا العزبي، ويغني وقتها أغنية من ألحان بليغ حمدي، ليتحمس الملك فورًا بقوله: أعتبر ده وعد يا حليم؟، ليرد عليها: طبعًا».

وتابع محمد العزبي: «وإحنا في الطريق للفندق، عبد الحليم حافظ، طلب من المؤلف محمد حمزة، كتابة أغنية خاصة لي، وبالفعل كتب أغنية عيون بهية وكانت تقريبًا أول أغنية يسمح بتشغيلها على التليفزيون بشكلٍ طبيعي، بعد فترة طويلة من تشغيل الأغاني الوطنية هناك».