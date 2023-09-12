تصرف غريب من وحيد القرن في حديقة الحيوانات بالنمسا.. ما القصة؟

في مدينة سالزبورج غربي النمسا هاجم وحيد القرن حارسة بالحديقة أثناء أداء عملها، وقتلها وأصاب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، ما أثار الذعر والفزع وأعلنت الحديقة إغلاق أبوابها، إذ بدا أن ذلك لأسباب لا تزال مجهولة.

دخلت حظيرة وحيد القرن فقتلها.. وهاجم من هب لنجدتها

لأسباب مجهولة قتل وحيد القرن حارسة وأصاب آخر في حديقة حيوان بالنمسا، وبينت الشرطة النمساوية أن وحيد قرن كان في حديقة حيوانات تدعى «هيلبرون»، وذكرت شرطة سالزبورج في بيان أنه أثناء القيام بعملها، تعرضت الحارسة البالغة من العمر 33 عامًا لهجوم من الحيوان دون أي سابق إنذار.

هجوم وحيد القرن على سيدة

وأضافت الشرطة في البيان أن المرأة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث، إذ أنه هاجمها دون أي أسباب داعية لذلك، ولأسباب لا تزال مجهولة وحيد القرن قتلها في حديقة الحيوان بالنمسا، في أمر غريب جعل الشرطة تقول أن المرأة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث.

كما هاجم الحيوان وحيد القرن حارس أثناء محاولته إبعاده، وتعرض الحارس البالغ من العمر 34 عاما، لهجوم عنيف وأصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى، مما أدى إلى إعلان حديقة الحيوان إغلاق أبوابها تماما، لعدم إثارة الذعر بين المواطنين، بحسب «سكاي نيوز العربية».

حوادث مشابهة لوحيد القرن

بحسب موقع «إنديان إكسبرس»، وصحيفة «تلجراف»، البريطانية، فإنه حدث في حديقة جالدابارا بولاية البنغال الغربية في الهند، هجوم وحيد قرن على سياح، إذ هاجم السيارة التي كان السياح يستقلونها، ليقوم بقلبها بعد ضربها، كما أن امرأة أصيبت بكسر، بينما أصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة.

ووحيد قرن آخر هاجم سيارة حارسة في حديقة سفاري ألمانية، وقلب السيارة أكثر من 3 مرات فى مشهد مخيف، ووقع الهجوم المروع في حديقة سيرينجيتي في هودينهاجن، وهي بلدية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وقام بتصويره زائر، وفقا لما أكدته صحيفة ديلى ميل البريطانية، وقبل أن يقلب السيارة 3 مرات، ويدحرجها، كانت حارسة الحيوانات لا تزال داخل السيارة، وما زال وحيد القرن الأبيض يصنف حيوانًا شبه مهدد بخطر الانقراض لفقدانه موطنه الأصلي وبسبب أعمال الصيد الجائر لانتزاع قرونه وبيعها.