معلومات عن الفنانة كريمان.. دخلت الفن طفلة وابتعدت عن الأضواء وهي نجمة

ملامح الوجه توحي بالبراءة وعيناها مفعمتان بـ«الشقاوة» وتتميز بخفة ظل لا تخطئها العين، كانت تلك العوامل كافية لتفتح أبواب الفن أمام الفتاة الصغيرة التي لم تكمل عامها الـ17 لتصبح الفنانة كاريمان خلال سنوات قليلة نجمة سينمائية تتصدر أفيشات الأفلام ويشار إليها بالبنان، ورغم ذلك اختارت بنفسها الابتعاد عن الفن لتظل بعيدة عن الأضواء لأكثر من نصف قرن قبل أن ترحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ86 عاما، ما جعل كثيرون يبحثون عن معلومات عن الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل.

معلومات عن الفنانة كريمان نجمة في جيلها

وتقدم «الوطن»، معلومات عن الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل، حيث تنتمي لأب من جذور لبنانية وأم من أصول تركية كانا وراء مزيج الجمال وخفة الدم الذي تميزت بهم كاريمان، وهو ما دفع المنتجة آسيا داغر لتختارها من مئات الوجوه الجديدة لتقوم بأول بطولة سينمائية في حياتها أمام النجم كمال الشناوي في فيلم «الحموات الفاتنات» عام 1953، ليلمع نجمها وتنهال عليها العروض السينمائية وقدمت خلال فترة قصيرة مجموعة كبيرة من الأعمال المميزة منها «موعد مع إبليس»، «تمر حنة»، «الفانوس السحري»، «سكر هانم»، «جميلة»، «شباب اليوم»، «علموني الحب» و«مراتي مدير عام».

معلومات عن الفنانة كريمان.. نجمة قدمت 30 فيلما في 12 عاما

ومن بين معلومات عن الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل، وصفت نفسها قائلة: «كانوا بيقولوا كاريمان دي عفريتة»، مؤكدة أنها تنقلت بسهولة ما بين الأدوار نجحت في الكوميديا وتميزت فيها حتى أنها أصبحت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية على مدار 3 سنوات، وتلقت دروسا في الموسيقى والغناء، وقدمت على مدار 12 عاما وهو عمرها الفني ما يتجاوز الـ30 فيلما سينمائيا وعشرات المسرحيات، حتى قررت أن تكتب بنفسها كلمة النهاية على مشوارها السينمائي عندما قدمت آخر أعمالها في «مراتي مدير عام» في 1966، حسب تصريحات صحفية سابقة لها.

قررت كاريمان بإرادتها الابتعاد عن الحياة الفنية والتفرغ لحياتها الأسرية خاصة بعد ما تزوجت وأنجبت نجلها الوحيد «شيرين»، بالرغم من شهرتها وكونها في أوج نجوميتها إلا أنها اختارت الأسرة بإرادتها البعد ولم تندم على قراره الاعتزال الذي استمر لـ57 عاما حتى وفاتها المنية اليوم.