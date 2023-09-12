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وفاة الفنانة كاريمان عن عمر 86 عاما

كتب:

أحمد حسين صوان
01:57 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
كريمان

كريمان

رحلت الفنانة كاريمان، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب شيرين مهدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «توفيت إلى رحمه الله، أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله، الحاجة كاريمان محمد سليم الأسطى، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقًا».

وأوضح ابن الفنانة كاريمان، أنّ صلاه الجنازة ستُقام غدًا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد صلاة الظهر، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في 6 أكتوبر.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.