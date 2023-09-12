«الأورمان»: نشاط مكثف لمؤسسات التحالف الوطني خلال الفترة المقبلة

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني، إن التحالف يغطي 100% من صعيد مصر بداية من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى الوادي الجديد في الغرب والبحر الأحمر في الشرق، وتتنوع أنشطته في تلك المحافظات بين المبادرات والأنشطة الموسومية مثل كراتين الغذء أو توزيع البطاطين في برد الشتاء أو صكوك الأضاحي وتوزيع اللحوم، فضلا عن الدور الذي يقوم به التحالف في الحالات الطارئة التي تقع فجأة، فضلا عن الجانب الصحي والذي حصل على اهتمام كبير من عمل التحالف، فيقوم بإجراء عمليات العيون والقلب للأهالي الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى توفير سماعات الأذن والأجهزة التعويضية.

وأكد «فؤاد» في تصريح لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني يحرص بشدة على توفير جميع أشكال الدعم لأهالي الصعيد في الجانب الصحي، ومن أبرز أدوار التحالف القوافل الطبية المجمعة من أعضاء التي يجرى إطلاقها بشكل دوري في محافظات وقرى الصعيد.

أنشطة التحالف الوطني في القطاع الطبي بالصعيد

وأضاف أنه من أبرز الإنجازات التي قام بها التحالف الوطني في محافظات الصعيد في الجانب الصحي هي إنشاء 2 مستشفى «شفى الأورمان» لمعالجة السرطان بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا واحدة لمعالجة الكبار والثانية للأطفال، وجرى تشييد كل مستشفى على مساحة واسعة جدا، وتعد تلك الخطوة واحدة من أهم وأكبر إنجازات التحالف في الصعيد، وتجهيز كل مستشفى منهم على أعلى مستوى.

كما لفت إلى أن تلك المستشفيات يستفيد منها أهالي وسط وجنوب الصعيد، الذين يصل عددهم إلى 20 مليون نسمة، وتوفير الوقت والجهد على تلك الأهالي التي كانت تضطر إلى التوجه لفرع مستشفى الأورمان في القاهرة من أجل تلقي علاج السرطان.

التحالف الوطني وإعمار قرى الصعيد

وأشار إلى عمل التحالف الوطني على الصعيد التنموي وحرصه الشديد على إعادة إعمار القرى الفقيرة: «في قطاع إعمار القرى الفقيرة، يعمل التحالف بمؤسساته على تأهيل المنازل في جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد، من خلال إدخال مياه نظيفة وتوفير الصرف الصحي وغيره من مقومات الحياة الكريمة».

ولفت إلى مشروعات التمكين الاقتصادي التي عادت بالنفع على آلاف الأهالي، وأكد أن الرئيس يدعم عمل المجتمع المدني دائما، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تشهد نشاط مكثف من قبل أعضاء التحالف في صعيد مصر، وتتنوع الخدمات المقدمة من تمكين اقتصادي إلى توفير العلاج والكشف الطبي وغيره، بالإضافة إلى إعمار القرى الفقيرة وتأهيل المنازل وتوزيع مساعادات عينية ونقدية على الأهالي الأكثر احتياجا.

وأكد أن التحالف الوطني يمتاز بالتكامل بين أعضائه، ما يؤدي إلى الوصول لأكثر الأسر استحقاقا، والتوزيع العادل للخدمات وكذلك عدم تكرار الخدمة المقدمة مرتين لنفس المواطن على المستويين النوعي والجغرافي.