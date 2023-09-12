«التحالف الوطني للعمل الأهلي» يطلق قافلة طبية شاملة في حلوان

أطلقت مؤسسة أبو العينين الخيرية، ومؤسسة «راعي مصر للتنمية»، وأعضاء التحالف الوطني قافلة طبية شاملة تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي مدينة حلوان بالقاهرة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكل محافظات الجمهورية

كراتين غذائية وعلب حلوى

وتضمنت القافلة أيضاً توزيع كراتين مواد غذائية وعلب حلوى على الأسر الأولي بالرعاية من خلال متطوعي التحالف الوطني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

التحالف الوطني

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.