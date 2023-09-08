مؤسسات التحالف الوطني تصل بني سويف.. مشروعات تنموية وكراتين غذائية

منذ توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة «حياة كريمة»، ومؤسسة «أبو هشيمة الخير»، وهما يبذلان جهد كبير من أجل دعم الأهالي الأكثر احتياجا في شتى القرى والمحافظات، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني، إذ أن التحالف يعمل على توحيد الجهود وتوظيفها بالشكل السليم من أجل تحقيق أكبر استفادة لأكبر عدد من الأهالي محدودي الدخل.

حياة كريمة وأبو هشيمة الخير في بني سويف

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه ضمن فعاليات بروتوكول التعاون مع مؤسستي «حياة كريمة» و«أبو هشيمة الخير»، وصل قطار الخير إلى محافظة بني سويف حتى يجني أهالي المحافظة نصيبهم من المبادرة.

ووفقا لما نشره التحالف الوطني على صفحته الرسمية عبر «فيس بوك»، جرى اليوم تسليم عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للأهالي في محافظة بني سويف الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى توزيع عدد من الكراتين الغذائية على الأهالي الأكثر احتياجا في المحافظة.

التمكين الاقتصادي للأهالي

وشملت الفعاليات أيضا توزيع اللحوم على الأهالي، ويأتي كل ذلك في إطار عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكافة مؤسساته على توفير التمكين الاقتصادي للأهالي الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، فدعم تلك الفئة هو الهدف الأساسي للتحالف بكل مؤسساته.