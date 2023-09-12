اختيار المصري محمد الزرقاني منسقا مقيما للأمم المتحدة في السعودية

أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، قرر تعيين المصري محمد الزرقاني منسقًا مقيمًا للأمم المتحدة، وذلك بالمملكة العربية السعودية.

من هو محمد الزرقاني؟

حصل محمد الزرقاني، على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ويبستر في هولندا، ويعمل منذ 16 عاما في مجال التنمية الاقتصادية وإصلاح سوق العمل والبحث والابتكار، والإدارة الآمنة والمنظمة للتنقل البشري.

وشغل «الزرقاني» منصب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، إذ كان مسؤولاً عن تقديم المساعدة الفنية للحكومة في جميع القضايا المتعلقة بالهجرة، إصلاح سوق العمل، مكافحة الاتجار بالأشخاص، بيئة الهجرة وتغير المناخ، والهجرة وإدارة الحدود، فضلا عن الهجرة والتنمية.

كما شغل منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالنيابة في مملكة البحرين، من نوفمبر 2020 حتى أبريل 2022، كما أشرف على برامج التعاون الفني للمنظمة الدولية للهجرة مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة.